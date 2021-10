Lira culpa "monopólio absurdo" da Petrobrás pela crise no preço do gás de cozinha

"O gás de cozinha é uma crise no Brasil, estamos atacando a questão do gás de cozinha, o monopólio da Petrobras é absurdo neste sentido", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira edit

Ricardo Brito, Reuters - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira haver uma crise em relação ao preço do gás de cozinha e chamou de "absurdo" o monopólio da Petrobrás no setor.

"O gás de cozinha é uma crise no Brasil, estamos atacando a questão do gás de cozinha, o monopólio da Petrobras é absurdo neste sentido", disse ele, em entrevista à CNN Rádio.

Segundo Lira, brasileiros não têm conseguido comprar e consumir o insumo e há quem esteja usando lenha para cozinhar, destacando que isso é um retrocesso.

"Esses assuntos têm que ser tratados com transparência e não com versão", destacou.

Para o presidente da Câmara, é preciso tratar do monopólio da Petrobras do preço do gás e da falta de investimentos da estatal no setor.

Lira afirmou na entrevista não considerar que a mudança na política de preços da Petrobrás ou uma mudança na diretoria da empresa seja a melhor saída neste momento. Ao mesmo tempo, ele afirmou que a estatal só escolhe os caminhos para "performar e distribuir" dividendos para acionistas.

"Não queremos instabilizar a política de preços e a diretoria da Petrobras, mas queremos informações", frisou ele, negando haver conversas de bastidores para uma troca na diretoria da Petrobrás.

O presidente da Câmara também aproveitou a entrevista para reiterar sua defesa na proposta que altera a forma de tributação do ICMS, um imposto estadual, sobre os combustíveis, que deve ir a votação em breve pelo plenário da Casa.

Nesta quarta, deve ocorrer uma nova reunião com líderes partidários da Câmara que deverá tratar desse assunto.

