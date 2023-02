Lira diz que tendência da Câmara é rejeitar qualquer proposta que retire a autonomia do Banco Central

"A tendência do que a maioria do plenário pensa é que em relação à independência do Banco Central esse assunto não retroagirá", disse o presidente da Câmara, Arthur Lira edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a autonomia do Banco Central e afirmou que a tendência do plenário da Casa Legislativa é rejeitar qualquer proposta para alterar a legislação com o objetivo de mudar o status da instituição.

“Não posso afirmar o que vai sair do plenário. Mas tenho a escuta e a tendência do que a maioria do plenário pensa é que em relação à independência do Banco Central esse assunto não retroagirá”, disse Lira nesta quinta-feira (9), durante um evento agropecuário em Cascavel (PR).

“O Banco Central Independente é uma marca mundial e o Brasil precisa se inserir neste contexto. Penso que tecnicamente o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que dificilmente ele retroagirá”, completou.

As declarações do presidente da Câmara acontecem poucos dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o Comitê de Política Monetária (Copom) pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano.

