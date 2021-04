Lira e Centrão já articulam a demissão de Paulo Guedes, aponta Fernando Rodrigues

Boletim Drive, distribuído a assinantes do Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, diz que Arthur Lira já está preparando a demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes edit

247 - A degola ministerial pode não ter chegado ainda ao fim. De acordo com a newsletter Drive, distribuída pelo jornalista nesta quinta-feira pelo jornalista Fernando Rodrigues, editor do Poder 360, a seus assinantes, Arthur Lira e o centrão estão pressionando Jair Bolsonaro a demitir o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. O motivo é o evidente fracasso de Guedes na condução econômica e a preocupação com o desemprego recorde, que se soma à crise pandêmica no País.

Nesta quinta-feira (1), o presidente da Câmara dos Deputados e líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL), afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que “a troca de ministros é normal. É um processo que está dentro do critério de escolha do presidente". Ainda segundo ele, as mudanças no primeiro escalão são uma prerrogativa do presidente e as instituições funcionam dentro da normalidade.

