Lira tenta justificar ataque às finanças dos governos estaduais

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), utilizou o Twitter nesta sexta-feira (15) para tentar justificar o projeto aprovado pela Casa nesta semana, e patrocinado por ele e Jair Bolsonaro, que altera a regra do ICMS sobre combustíveis e prejudica a arrecadação dos estados.

"Seguimos vivendo circunstâncias excepcionais. A Câmara não está contra os governadores - mas sim a favor dos governados - o povo que nos elegeu. Brasileiros que sofrem com a inflação e desemprego e que precisam agora deste apoio - como precisaram ano passado do auxílio emergencial", disse ele.

Sobre as críticas ao projeto no que diz respeito aos seus impactos a longo prazo, Lira declarou: "se o problema é o longo prazo, daqui até lá, periga muita gente não estar aqui para contar a história. Câmara é ação no presente - quando os brasileiros pedem providências".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE