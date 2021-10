Litro do diesel S-10 em outubro é o mais caro da última década

Apoie o 247

247 - O litro do diesel S-10, combustível usado para abastecer caminhões e ônibus a partir de 2012, alcançou neste mês de outubro o maior preço médio mensal real (descontada a inflação) da última década, sendo vendido a R$ 5,033. O diesel registra aumento contínuo há seis meses e os caminhoneiros ameaçam fazer uma nova greve a partir de 1º de novembro se o governo não baixar o preço. Os dados são do Monitor dos Preços dos Combustíveis, lançado dia 5 pelo Observatório Social da Petrobrás (OSP).

De acordo com a nova ferramenta, o valor do diesel está 23% acima da média histórica, que começa em 2012, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) passou a contabilizar os preços do S-10.

No comparativo com o valor do salário mínimo, considerando a proporção de 100 litros, o monitor mostra que o diesel teve um aumento de 10 pontos percentuais, subindo de 36% em dezembro de 2012 para 46% em outubro de 2021.

“Foi um crescimento muito grande neste último ano”, diz o economista Eric Gil Dantas, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps), responsável pela elaboração do monitor dos preços. “Historicamente, o preço do diesel é menos volátil do que o da gasolina e isso se deve, principalmente, ao poder político e de greve dos caminhoneiros. Até hoje a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) está zerada, fruto das paralisações de 2018”, afirma.

Preço Justo

Segundo estudo do economista, feito para o Observatório Social da Petrobrás, o S-10 poderia ser vendido ao consumidor final brasileiro por R$ 3,71, ou seja, cerca de 26% mais barato do que o valor praticado atualmente no mercado nacional. O levantamento propõe um preço justo e real, que representa os custos de extração e refino da Petrobrás, garantindo um lucro adequado à empresa, e sem o PPI (Preço de Paridade de Importação), modelo adotado desde 2016 pela gestão da estatal para calcular o valor dos combustíveis.

A metodologia do estudo chega a um valor referencial de R$ 1,61 para o S-10 vendido nas refinarias da estatal, já incluindo nesse cálculo uma margem de lucro de 47,05%. No preço final, ainda são contabilizadas as porcentagens referentes à distribuição e revenda, ao custo de adição de biodiesel e aos impostos estadual e federal.

“O Brasil, mesmo sendo autossuficiente em petróleo (com importações residuais para misturar o óleo nacional) que utiliza para o refino e produzindo 80% dos derivados que consome, é submetido a essa lógica do PPI, que se baseia em mercados internacionais virtuais, totalmente descolados da realidade local, e encarece os produtos internos, onerando o bolso dos brasileiros”, destaca Dantas.

O estudo também propõe um preço justo à gasolina comum, que poderia ser vendida no Brasil por R$ 4,90, cerca de 20% abaixo do valor médio cobrado hoje nos postos de abastecimento.

