Lobista indicado para o comando da Petrobrás não revela os clientes de sua empresa

247 - Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para substituir o general Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobrás, o lobista Adriano Pires tem há mais de 20 anos uma empresa, o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), que presta consultoria a multinacionais de petróleo, gás e energia. No entanto, de acordo com Rubens Valente, do UOL, não se sabe quais são os clientes da empresa. Questionados, nem o CBIE e nem Pires divulgaram os dados.

"Infelizmente não podemos atendê-lo, pois o prof. Adriano Pires está em período de silêncio", respondeu o CBIE a um questionamento de Valente.

Em 2019, quando seus clientes viraram alvo de questionamentos, Pires renunciou a uma cadeira de conselheiro de um órgão vinculado ao governo Bolsonaro para não ter que revelar as informações.

Em dezembro de 2018, no fim do governo de Michel Temer, Pires foi nomeado representante da "sociedade civil" no cargo de conselheiro no CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Na ocasião, o Ministério Público de Contas junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) representou pela abertura de um procedimento para investigar possível conflito de interesses de Pires. A ministra-relatora do processo no TCU, Ana Arraes, acolheu a representação, mas não suspendeu a participação de Pires em reuniões do Conselho.

