Luciano Hang ameaça demitir 22 mil trabalhadores

247 – O empresário Luciano Hang, dono da Havan e um dos símbolos do bolsonarismo, postou um vídeo no Youtube em que falou em "histeria" no caso do coronavírus e ameaçou demitir todos os seus 22 mil funcionários. Ele também disse que mesmo fechando terá dinheiro para ir para a praia. Segundo o jornalista Luis Nassif, ele pode ter sido pego no contrapé, por ter aberto lojas ancorado em alto endividamento. Confira o post de Nassif e o vídeo de Hang: