Lucro do zoom dispara 3.300% na tendência de trabalho à distância

247 - A receita da Zoom aumentou mais de 350% no segundo trimestre e os lucros dispararam quase 10 vezes mais devido ao aumento do número de pessoas trabalhando em casa por causa da pandemia do coronavírus.

Com sede na Califórnia (EUA), o provedor de serviços de comunicação de vídeo teve lucro líquido de US$ 185,7 milhões no trimestre até 31 de julho, um aumento de quase 3.300% em comparação ao ano anterior. As receitas no trimestre foram de $ 663,5 milhões, um aumento de 355%.

As ações do Zoom atingiram uma alta recorde na segunda-feira (31), antes da declaração de lucros, e subiram 28% nas negociações após o expediente, uma vez que os números foram divulgados. A informação foi publicada pela CNN.

Segundo Eric Yuan, CEO da Zoom, "conforme as tendências de trabalho remoto se aceleraram durante a pandemia, as organizações foram além de abordar as necessidades imediatas de continuidade de negócios para redefinir ativamente e abraçar novas abordagens para apoiar um futuro de trabalho em qualquer lugar, aprendizagem em qualquer lugar e conexão em qualquer lugar".

