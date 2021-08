Lucro dos 4 maiores bancos sobe 90% em um ano e é o 3º maior da história

No segundo trimestre de 2021, os maiores lucros dos grandes bancos brasileiros foram, pela ordem, do Itaú Unibanco, seguido por Bradesco, Banco do Brasil e Santander edit

247 - O lucro líquido trimestral dos maiores bancos brasileiros com ações negociadas em Bolsa somou R$ 23,161 bilhões no segundo trimestre. O resultado representa alta de 90% em relação ao mesmo período do ano passado, quando Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander lucraram R$ 12,164 bilhões. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021 (R$ 18,609 bilhões), o ganho aumentou 24,5%. A informação é do portal UOL.

Em termos reais, ou seja, considerando a variação da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o lucro recorde ainda é o do quarto trimestre de 2019 (R$ 23,650 bilhões), de acordo com levantamento feito para o portal UOL pela empresa de informações financeiras Economatica. Depois, vem o resultado do segundo trimestre de 2015, de R$ 23,220 bilhões. E, então, em terceiro lugar, o de agora, do segundo trimestre.

No segundo trimestre de 2021, os maiores lucros dos grandes bancos brasileiros foram, pela ordem, do Itaú Unibanco, seguido por Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Veja os números:

Itaú Unibanco: R$ 7,56 bilhões

Bradesco: R$ 5,974 bilhões

Banco do Brasil: R$ 5,524 bilhões

Santander: R$ 4,103 bilhões

