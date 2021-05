Lucro líquido da Ambev cresce 125% e vai a R$ 2,7 bi no primeiro trimestre

Ambev registrou lucro líquido de R$ 2,73 bilhões no primeiro trimestre, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2020, impulsionado pela redução das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia edit

247 - A Ambev registrou lucro líquido de R$ 2,73 bilhões no primeiro trimestre deste ano, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2020. O desempenho da companhia foi impulsionado pela redução das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia e por uma melhora no resultado financeiro. Em termos ajustados, o lucro foi da ordem de R$ 2,76 bilhões, alta de 124,9%.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o balanço da Ambev aponta que a receita líquida chegou a R$ 12,64 bilhões, um crescimento orgânico de 27,8%, e o volume produzido 11,6%, alcançando 43,53 milhões de hectolitros. Por hectolitro, a receita subiu 14,5%.

Ao longo do primeiro trimestre, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 23,8% e chegou a R$ 5,33 bilhões.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.