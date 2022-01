Luiza Trajano, da Magalu, é destaque no The New York Times

Apoie o 247

Revista Fórum - Sob o título “A estrela bilionária que subiu ao assumir uma postura ousada sobre o racismo no Brasil”, o The New York Times, um dos principais jornais dos EUA, traçou um longo perfil sobre Luiza Trajano, a empresária dona e fundadora do Magazine Luiza.

A matéria inicia com a história da instituição do programa de trainee destinado apenas às pessoas negras no Magazine Luiza.

“Nas minhas festas de aniversário, não há nenhuma mulher negra”, lembra Trajano de ter pensado. ‘Isso é racismo estrutural que, no meu caso, não nasce da rejeição, mas do fracasso em buscá-los’. Aquele momento de introspecção para Trajano, que havia transformado uma pequena empresa familiar em um gigante do varejo, ajudou a plantar as sementes para uma iniciativa de ação afirmativa corporativa ousada, que atraiu elogios, indignação e muito exame de consciência no Brasil”.

