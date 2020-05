Luiza Trajano, do Magazine Luiza: "estão apagando o fogo com gasolina"

247 - A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, em entrevista ao Estado de S. Paulo, criticou a falta de alinhamento entre estados e o governo federal no que se refere à estratégia de combate à pandemia de Covid-19.

“(O País) está pegando fogo, mas em vez de jogar água, estão jogando gasolina com essas discussões todas”, falou a empresária.

Ela também disse que, ofuscadas pela crise política envolvendo o governo Bolsonaro, as mensagens sobre o combate ao coronavírus não estão sendo claras.

