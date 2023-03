Luiza Trajano integrará 'Conselhão' de Lula, diz jornalista

Apoie o 247

247 - A empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, integrará o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado 'Conselhão', do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informa a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A bilionária foi convidada para o cargo nesta sexta-feira (3), em reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e o secretário do Conselhão, Paulo Pereira. O encontro ocorreu na sede do Grupo Mulheres do Brasil, presidido por Trajano, em São Paulo.

"Estamos muito felizes por estar aqui. De fato, estamos recriando o Conselhão, e vocês são as primeiras que a gente vem fazer o convite presencial", disse o ministro no encontro.

O Conselhão foi criado por Lula em seu primeiro mandato. O grupo contava com dezenas de empresários e representantes de outros setores da sociedade. A expectativa é que a representação feminina no novo grupo seja alta.

