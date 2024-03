Lula anuncia viagens por todo o país para fiscalizar obras do PAC

Presidente participou nesta quinta do lançamento do Novo PAC Seleções, que prevê investimentos de R$ 23 bilhões nas áreas de Saúde e Educação, entre outras edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que viajará por todo o país para fiscalizar as obras do Novo PAC e PAC Seleções, anunciado durante uma cerimônia em Brasília nesta quinta-feira (7). O PAC Seleções prevê investimentos de cerca de R$ 23 bilhões nas áreas de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, e Infraestrutura Social e Inclusiva.

“A partir de agora, depois do último lançamento que vamos fazer aqui, dos institutos federais, nós vamos ter que visitar tudo que nós anunciamos para saber se está acontecendo. Então se preparem porque eu vou visitar os estados, as cidades; eu quero saber se tudo que foi anunciado aqui está acontecendo. Quero saber se a jabuticaba já está nascendo, porque é o olho do dono que engorda o porco”, disse Lula.

continua após o anúncio

Ainda segundo o presidente, os recursos chegarão aos estados e municípios por meio de critérios técnicos. “Houve um tempo em que o Brasil era governado de uma forma muito estranha. A relação do governo federal com os governos estaduais ou municipais era quase que uma política de amigo, um compadrio. Você precisava ter influência junto a um deputado ou senador, com alguém importante ligado ao governo para que o seu estado recebesse uma obra do governo federal, para que sua cidade recebesse um incentivo do governo federal. O critério era eminentemente político”, destacou.

"Aqueles que tinham força junto ao governo federal, inclusive deputados e senadores, falavam com o presidente e levavam a obra para a cidade. Mas não tinha um critério universal que garantisse a todos a oportunidade de participar de um processo de competição para ganhar uma obra do governo federal. É por isso que nós, desde 2007, criamos a ideia de ouvir os governadores. Era melhor ouvir o governador, ouvir o prefeito, ver a necessidade deles e ver o que a gente poderia fazer”, completou Lula.

continua após o anúncio

“Nesse PAC Seleções houve uma novidade: é como se vocês tivesse participado de um vestibular, sempre com mais aluno do que vaga. E o critério de escolha é sempre muito complicado. Poderia ser aleatório, pedir para a Casa Civil sentar, ver quais são os prefeitos, os pedidos ‘deixa eu ver quem eu gosto aqui, que eu não gosto’ e pronto. Mas resolvemos fazer diferente. É importante vocês saberem que eu tenho muitos problemas dentro do próprio governo, junto à minha bancada de deputados federais, porque as pessoas ficam sempre dizendo ‘não, mas você para fazer uma obra, aquela cidade é governada por um partido diferente’. Esse era o critério do passado. O critério que a gente quer inovar, eu não posso olhar o prefeito e a filiação dele - se bem que é importante levar em conta isso. Mas tenho que olhar a necessidade do povo, qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento”, afirmou.

Para Lula, “esse critério do PAC Seleções é uma novidade extraordinária". "Agora tem um conjunto de prefeituras que vão ser premiadas com determinadas obras. Em janeiro vai ter outro PAC Seleções. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando além daquilo que muita gente esperava - lógico que nós temos um limite de gastos, e quando a gente estiver mais adiante a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite e vamos ver como podemos utilizar esse dinheiro para trazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza de que ninguém ficará de fora”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: