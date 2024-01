Lula avalia indicar Mantega para o comando ou o conselho da Vale

Apoie o 247

247 – O Palácio do Planalto está avaliando a possibilidade de nomear o ex-ministro Guido Mantega para o comando ou o conselho da mineradora Vale, uma das maiores empresas exportadoras do País, em meio às conversas sobre a sucessão na empresa. De acordo com fontes governamentais, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria considerado o nome de Mantega durante diálogos com seus assessores. Contudo, interlocutores afirmam que ainda não está claro como o governo conduziria essa movimentação, já que seria necessário alcançar um consenso entre os acionistas da Vale e o governo federal. A especulação sobre Guido Mantega como possível substituto do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, foi mencionada recentemente, conforme reportagem do Valor.

O mandato atual do CEO da Vale é de três anos, e outra alternativa em discussão é a possível recondução de Eduardo Bartolomeo para um mandato mais curto. Contudo, uma decisão final ainda não foi tomada. Embora uma reunião do conselho de administração esteja marcada para o próximo dia 31, a sucessão não está inicialmente prevista na pauta, mas pode ser incluída antes da data.

