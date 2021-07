Lula critica aumento de combustíveis: 'saudade da gasolina na casa dos R$ 3, né?"

Em 2015, sob o governo de Dilma Rousseff, o litro da gasolina custava quase metade do preço que custa atualmente no Brasil de Jair Bolsonaro edit

247 - Em publicação nesta segunda-feira (26) pelo Twitter, o ex-presidente Lula criticou o aumento do preço dos combustíveis no Brasil sob o governo Jair Bolsonaro e lembrou que em 2015, sob o governo de Dilma Rousseff, a gasolina custava aos brasileiros quase metade do que custa hoje.

Em dezembro de 2015, o litro da gasolina custava, em média, R$ 3,43. Em julho de 2021, a média é de R$ 6,00.

"Saudade da gasolina na casa dos R$ 3, né?", escreveu o ex-presidente, que destacou os aumentos em 2021: "a gasolina subiu 31%, o etanol subiu 60% e o diesel subiu 25%".

PUBLICIDADE

SOMENTE EM 2021



- A gasolina subiu 31%

- O etanol subiu 60%

- O diesel subiu 25%



Saudade da gasolina na casa dos R$ 3, né?! https://t.co/CVpeCfjTap#equipeLula pic.twitter.com/SCpXksYkfK — Lula (@LulaOficial) July 26, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.