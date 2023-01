Lula critica independência do BC e defende estabilidade social aliada à fiscal

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o Banco Central independente não faz mais agora do que quando o presidente da instituição era trocado sempre que um novo governo assumia, e voltou a dizer que a responsabilidade social precisa andar junto à responsabilidade fiscal.

"Minha divergência é que nesse país se brigou para ter um BC independente achando que ia melhorar o quê?", disse, em entrevista ao canal Globo News. "É uma bobagem achar que vai fazer mais do que quando o presidente indicava", continuou, acrescentando que, mesmo com BC independente, os juros e a inflação continuam altos.

Durante a campanha, apesar de essa ser uma das bandeiras do PT, Lula afirmou por mais de uma vez que não pretendia propor, ao menos inicialmente, uma legislação que revertesse a independência do Banco Central. Nesse novo modelo, aprovado pelo Congresso, os mandatos do presidente e dos diretores do BC não coincidem mais com os do presidente da República, de forma que os governos que tomam posse convivem por algum tempo com autoridades monetárias que foram indicadas pelo governo anterior.

O presidente voltou a lembrar dos seus primeiros governos para demonstrar que sempre teve responsabilidade fiscal, mas acrescentou que os mesmos que pedem a ele estabilidade fiscal precisam também pedir estabilidade social.

