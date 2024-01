Lula defende financiamento de exportações para aumentar competitividade brasileira

Apoie o 247

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira a necessidade do Brasil financiar a exportação de produtos nacionais para ter mais competitividade no mercado externo.

Durante o lançamento da nova política industrial do governo, o presidente afirmou que o mercado internacional é "uma guerra" e o protecionismo tem aumentado, e que o país não pode achar que os compradores virão apenas porque gostam do Brasil.

O financiamento de exportações também foi defendido pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que cobrou do Congresso a aprovação de um projeto de lei que permita ao país voltar a financiar a exportação de serviços, como o trabalho de empreiteiras.

