Lula deve calibrar discurso econômico após disparada do dólar e queda da bolsa

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve calibrar seu discurso econômico, depois de falar ontem de forma pejorativa sobre essa "tal responsabilidade fiscal", o que fez com que o dólar disparasse e a bolsa desabasse. "Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avaliam que o mercado exagerou na reação negativa após o discurso do petista desta quinta-feira (10), mas uma ala admite que deve haver uma cautela maior por parte dele", aponta reportagem de Julia Chaib e Thiago Resende, na Folha de S. Paulo.

"Há a avaliação de que Lula agora é presidente eleito, e não mais candidato. Daí a necessidade de calibrar as declarações sobre economia", acrescentam. Descontentamento de investidores, temendo a agenda fiscal do futuro governo após as falas do presidente desta manhã, contribuiu para a queda de 4% do Ibovespa, índice referência da Bolsa de Valores brasileira, aos 108.964 pontos. O dólar comercial à vista disparou 4,08% e fechou cotado a R$ 5,3960, na venda.

"Auxiliares de Lula afirmam que, apesar do susto com a reação do mercado, o governo eleito tem preocupação com a responsabilidade fiscal. Usam como exemplo o fato de ele ter montado uma equipe de transição com economistas de diferentes correntes de pensamento, inclusive liberais", finalizam os repórteres.

