Lula diz que governo está recuperando a Petrobrás e vai recuperar a indústria naval

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que o governo está recuperando a Petrobras desde o início de seu mandato e também irá recuperar a indústria naval do país.

"Nós vamos investir no Rio de Janeiro mais do que todo presidente da República já investiu, porque nós estamos recuperando a Petrobras, porque nós vamos recuperar a indústria naval desse país", disse o presidente em cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida, em Magé, na Baixada Fluminense.

Lula ainda afirmou que buscará construir mais navios e plataformas nos estaleiros do RJ, defendendo mais investimentos para o desenvolvimento do Estado.

