Lula diz que não quer brigar com Campos Neto (vídeo)

Lula voltou a se referir a Campos Neto como "cidadão" e afirmou que gostaria que o presidente do BC lhe acompanhasse em visitas aos lugares "mais miseráveis" do país edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula disse nesta quinta-feira (16) que não tem interesse em brigar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem voltou a se referir como "cidadão", mas afirmou que a autoridade monetária precisa atuar com foco nos mais necessitados.

"Como presidente da República, não me interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço, eu vi ele uma vez", afirmou em entrevista à CNN Brasil, conforme trecho veiculado nesta tarde.

"Ele tem que saber que neste país a gente tem que governar para as pessoas que mais necessitam", acrescentou Lula, após afirmar que gostaria que Campos Neto lhe acompanhasse quando seu governo for fazer visitas aos lugares "mais miseráveis" do país.

Lula passou recentemente a tecer fortes críticas à política monetária e alçou para o centro do debate a taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano. O presidente, assim como seus ministros e até mesmo seu partido, o PT, questionam a razoabilidade do patamar em comparação a outros países.

No início deste mês, Lula disse ter considerado "uma vergonha" as justificativas do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC para a manutenção da taxa básica de juros em 13,75%, e referiu-se ao presidente da autoridade monetária como "esse cidadão".

A íntegra da entrevista de Lula à CNN Brasil deve ser veiculada às 18h desta quinta-feira.

Em entrevista à CNN nesta quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou o tom de enfrentamento com o Banco Central e disse que não cabe a ele enfrentar a instituição #CNNBrasil360 #EntrevistaLulaCNN pic.twitter.com/YP0jcwcU58 February 16, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.