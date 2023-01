Lula diz que povo 'precisa pressionar' por reforma tributária e promete brigar por isenção de IR até R$ 5 mil

Lula disse que o governo não pode fazer isenção de impostos "no grito" e elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (18) que o povo precisa pressionar o Congresso Nacional pela aprovação da reforma tributária que reduza as distorções na cobrança de impostos no país.

Lula disse que o governo não pode fazer isenção de impostos "no grito" e elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Temos que fazer leis, e vamos construir isso. Gostei da declaração do @Haddad_Fernando de que vamos fazer a reforma tributária ainda no primeiro semestre, e pra isso precisamos de muitas discussões e o povo precisa pressionar", disse o presidente Lula.

Durante evento no Planalto com representantes de centrais sindicais, Lula prometeu que o governo vai "mudar a lógica" para diminuir o Imposto de Renda cobrado dos mais pobres e aumentar sobre os ricos.

Lula defendeu que seja realizada uma reforma tributária ainda no primeiro semestre, dizendo que é necessário muito convencimento no Congresso e muita organização da sociedade.

O presidente também afirmou que vai "brigar" para subir o valor de isento do IR para 5 mil reais, conforme promessa de campanha, acrescentando que vai cumprir "cada coisa" que prometeu durante a eleição.

A gente não pode fazer isenção de impostos no grito. Temos que fazer leis, e vamos construir isso. Gostei da declaração do @Haddad_Fernando de que vamos fazer a reforma tributária ainda no primeiro semestre, e pra isso precisamos de muitas discussões e o povo precisa pressionar. — Lula (@LulaOficial) January 18, 2023





