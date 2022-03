Lula diz que se for eleito irá 'retomar' a Petrobrás

"Precisamos retomar a Petrobras, precisamos não deixar privatizar a Eletrobras, os Correios, o Banco do Brasil", disse Lula durante um evento do MTST edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que, se for eleito, não permitirá a privatização de estatais como a Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil.

Em um evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em Santo André (SP), Lula afirmou que quer ser eleito porque "precisamos retomar a Petrobras, precisamos não deixar privatizar a Eletrobras, os Correios, o Banco do Brasil".

A Eletrobras está com processo de autorização para privatização pronto, mas parado no Congresso, que precisa aprová-lo para que a venda de ações seja levada adiante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto de privatização dos Correios foi enviado ao Congresso no ano passado e já aprovado pela Câmara, mas não tem data para votação no Senado e dificilmente conseguirá ser apreciado este ano.

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter declarado sua vontade de privatizar a Petrobras, nenhum movimento foi feito ainda neste sentido. Da mesma forma, não há propostas de privatização do Banco do Brasil, apesar do desejo do ministro da Economia, Paulo Guedes, de vender todas as estatais possíveis, incluindo BB e Petrobras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula voltou a reclamar da paridade internacional dos preços dos combustíveis e avisar que, caso seja eleito, essa paridade vai acabar.

"Vamos voltar e a Petrobras vai voltar a ser brasileira e os preços vão voltar a ser brasileiros", disse o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: