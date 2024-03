Lula diz que vai "encher o saco do iFood" para melhorar as condições de trabalho

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a intenção do governo de pressionar o aplicativo de entregas iFood para negociar melhores condições de trabalho para os motoboys que prestam serviço à empresa. Durante uma cerimônia realizada hoje, o governo apresentou um Projeto de Lei Complementar (PLC) voltado para regulamentar as categorias de motoristas por aplicativo no país. Lula destacou que o governo persistirá até que o iFood aceite discutir uma solução para a situação dos motoboys. "Eu sei que o iFood não quer negociar, mas nós vamos encher tanto o saco que eles vão ter que negociar", disse o presidente.

O iFood rebateu as declarações do governo, afirmando que participou ativamente das negociações e aceitou a última proposta feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa enfatizou seu apoio à regulação do trabalho intermediado por plataformas e ressaltou a importância de uma regulamentação específica para os entregadores de aplicativos. No entanto, o foco atual do governo recai sobre os motoristas de aplicativo, estabelecendo diretrizes como remuneração mínima por hora trabalhada e contribuição previdenciária, segundo reportagem do Valor.

O projeto apresentado durante a cerimônia define uma nova modalidade de trabalho autônomo por plataforma, garantindo remuneração mínima e estabelecendo limites de jornada de trabalho para os profissionais. Lula reiterou que a proposta é uma resposta às demandas por autonomia no trabalho, mas também visa oferecer garantias mínimas aos trabalhadores. A cerimônia contou com a presença de representantes sindicais e dos motoristas de aplicativo, evidenciando a importância dada pelo governo à questão.

Apesar das tentativas do governo de estabelecer um diálogo com os trabalhadores de aplicativos, especialmente os motoboys, há críticas nas redes sociais quanto à abordagem do PLC. Alguns líderes do movimento de motoboys expressaram preocupação com a possibilidade de que o modelo proposto para os motoristas seja aplicado também a eles. O debate sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo continua em curso, enquanto o governo busca apoio no Congresso para aprovar o projeto.

