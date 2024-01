Lula está empenhado em indicar Mantega para o comando da Vale

A intenção declarada de Lula é transformar a Vale em uma parceira estratégica do governo, alinhada com iniciativas para impulsionar a economia edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está empenhado em promover a nomeação do ex-ministro Guido Mantega como diretor-presidente da Vale, uma das maiores empresas de mineração do Brasil. Lula mobilizou seus aliados para articular essa indicação entre os acionistas, visando assumir o controle da empresa líder no setor mineral.

A estratégia do Palácio do Planalto inclui a possibilidade de Mantega ocupar um dos dois assentos no conselho de administração atualmente ocupados pela Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Com um total de 13 vagas, cada membro do conselho recebe uma remuneração mensal de R$ 112 mil. Essa abordagem permitiria a Mantega começar suas atividades internamente, preparando o terreno para suceder o atual diretor-presidente, Eduardo Bartolomeo, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

continua após o anúncio

Apesar de Lula expressar o desejo de ver Mantega à frente da Vale já no início deste ano, em vez da possível recondução de Bartolomeo, seus interlocutores alertam que essa articulação não será fácil, demandando movimentos discretos junto aos acionistas, inclusive o apoio da Mitsui, uma das principais acionistas da Vale.

A intenção declarada de Lula é transformar a Vale em uma parceira estratégica do governo, alinhada com iniciativas para impulsionar a economia e comprometida com projetos federais, como a transição energética e as questões ambientais. Apesar dos expressivos lucros acumulados nos três primeiros trimestres de 2023, totalizando R$ 27,9 bilhões, ainda não há consenso entre os acionistas privados sobre a melhor direção para a Vale seguir. A decisão sobre o novo comando da mineradora será discutida em uma reunião do conselho de administração marcada para 31 de janeiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: