Lula fará bem à economia e aos mercados ao investir nos mais pobres, diz megainvestidor Mark Mobius

Apoie o 247

ICL

247 – O megainvestidor Mark Mobius, considerado guru dos mercados emergentes, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será uma surpresa positiva para os investidores. “Acho que Lula vai surpreender e será mais prudente com o orçamento”, disse ele, em entrevista ao Infomoney. “A boa notícia é que a ênfase será nos pobres, como foi na sua administração anterior, o que será muito bom para a economia”, acrescentou o sócio-fundador da Mobius Capital Partners.

Mobius também disse que é improvável que novos escândalos tenham espaço no novo governo, depois do impacto da Lava Jato. "Acho que Lula vai surpreender no sentido de que não se sair tão mal, não será tão exagerado nos gastos. E acho que a boa notícia é que a ênfase será nos pobres, como foi na sua administração anterior. Isso seria muito bom para a economia. Em outras palavras, vai tentar colocar dinheiro nas mãos de pessoas muito, muito pobres do Brasil", afirmou.

"Outra boa notícia é que por causa do escândalo da Lava Jato e tudo mais, é improvável que esse tipo de situação volte a acontecer, e isso significa que os gastos do governo serão muito mais responsáveis. Também gostamos da ideia de que, apesar de que o BNDES talvez aumente seus empréstimos, o setor privado está tendo uma participação maior no mercado de crédito. E isso, claro, é muito bom, porque o setor privado tende a fazer empréstimos mais sensatos. Isso seria bom para a economia de modo geral", acrescentou.

"Se você olhar para o passado, lembro que sempre que Lula ia ser eleito, todo mundo ficava com medo. Diziam: 'Oh, Deus, vai ser uma coisa terrível'. Mas descobriu-se que não era o caso. Ele ele era muito melhor para os negócios do que as pessoas esperavam", disse ainda Mobius. "Também é preciso lembrar que agora existem vários impedimentos legais e específicos por má gestão de empresas controladas pelo governo, incluindo a atribuição de responsabilidade a indivíduos pelas decisões nessas companhias. Portanto, isso limitará os indicados políticos e impedirá a manipulação das empresas estatais", afirmou.

"A boa notícia é que você tem no Lula um cara que quer muito favorecer a população de baixa renda, e isso é algo muito, muito bom. É disso que o país precisa. Mas ao mesmo tempo, você está tendo uma política fiscal mais responsável e conservadora", finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.