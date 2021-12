Lula fecha congresso da Força Sindical e amplia diálogo com trabalhadores

Num Brasil devastado pela recessão e destruição de direitos, todas as centrais sindicais do País apoiam a volta do ex-presidente Lula ao poder edit

Do site Lula.com.br - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quarta-feira (8), da plenária de encerramento do 9º Congresso da Força Sindical em São Paulo (SP). A atividade terá início às 9 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e será transmitida ao vivo pelas redes sociais de Lula.

Devido à pandemia, o evento será no formato híbrido. Lideranças sindicais de todo o Brasil participam de forma remota, enquanto representantes de São Paulo estarão reunidos presencialmente no auditório do Sindicato, no bairro da Liberdade.

O Congresso, que ocorre desde o dia 16 de novembro, tem como tema “Emprego, Desenvolvimento Sustentável e Economia.

