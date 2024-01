Lula lança nova política industrial nesta segunda-feira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Nesta segunda-feira 22, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizará o lançamento da Nova Indústria Brasil, marcando um momento estratégico para o Governo Federal. A política, que será discutida e aprovada durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), traça as diretrizes para o desenvolvimento industrial até 2033. Durante a reunião, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, entregará ao presidente Lula a nova política com o plano de ação para o período de 2024-2026. Este anúncio representa uma iniciativa robusta para impulsionar a reindustrialização do Brasil, fortalecendo sua posição como potência industrial global.

Sob a liderança do economista Aloizio Mercadante, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desempenhará um papel crucial nesse processo. Com a responsabilidade de fomentar e viabilizar investimentos, o BNDES, sob a gestão de Mercadante, buscará direcionar recursos de forma eficiente para setores estratégicos, promovendo geração de empregos, inovação e competitividade. A expectativa é que essa ação do BNDES, aliada à implementação da Nova Indústria Brasil, crie um ambiente propício para o crescimento econômico sustentável.

continua após o anúncio

A reunião do CNDI, culminando com a entrega do plano de ação para o período 2024-2026, sinaliza um compromisso de longo prazo com a reindustrialização, indicando um passo significativo em direção ao fortalecimento da base industrial brasileira e à promoção do desenvolvimento nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: