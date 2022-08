Lula participa de debate com empresariado; acompanhe

Debate acontece na Fiesp, com diretores, conselheiros, associados e sindicatos ligados à entidade e ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, participa na manhã desta terça-feira (9) de um debate com diretores, conselheiros, associados e sindicatos ligados à Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) e ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Lula está acompanhado de seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), do coordenador do plano de governo da chapa, o ex-ministro Aloizio Mercadante, do ex-ministro Celso Amorim e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

