Lula pede "nova onda de investimentos espanhóis" e diz que programa de infraestrutura "trará oportunidades promissoras"

247 - O presidente Lula (PT) discursou no início da tarde (horário de Brasília) desta terça-feira (25) no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha e pediu a confiança de empresários do país europeu para uma “nova onda de investimentos espanhóis” no Brasil. “A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro do Brasil. A estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas”, defendeu o presidente.

Lula fez propaganda do programa de investimentos em infraestrutura que lançará em maio para convidar empresários espanhóis a investirem em obras brasileiras. “As condições estão dadas para aprofundar mais nossa cooperação econômica e social. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. O programa de investimento em infraestrutura que lançarei em maio trará oportunidades promissoras, além de extraordinárias”.

“O aperfeiçoamento da infraestrutura e logística é um desafio que o Brasil deve enfrentar para consolidar seu desenvolvimento. Nenhuma obra permanecerá paralisada. Vamos transformar o Brasil em um canteiro de obras, construindo, ampliando e modernizando portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e hidrovias. Vamos superar os gargalos que minam a competitividade brasileira. Sou entusiasta de que os setores públicos e privados andem de mãos dadas, porque só assim conseguiremos fazer um país crescer e melhorar a vida de milhões de cidadãos. Seguiremos com estabilidade política e social, segurança jurídica e previsibilidade. Estamos fortalecendo os marcos regulatórios necessários para que os parceiros do Brasil possam fazer negócios com toda a tranquilidade necessária”, acrescentou.

Sabendo da preocupação da Europa com a agenda climática, mais uma vez Lula se comprometeu a combater todo tipo de crime ambiental e a fortalecer a geração de energia limpa. “O Brasil voltará a desempenhar um papel de liderança na agenda climática e na transição energética”.

