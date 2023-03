Lula prevê crescimento mais forte do PIB em 2023 e aposta em criatividade de Haddad

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, em discurso na abertura de reunião ministerial, que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá este ano porque o governo federal vai gerar empregos, e afirmou que conta com a criatividade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para encontrar recursos que viabilizem programas e investimentos.

Lula também acrescentou que irá cobrar dos bancos públicos um incentivo ao crescimento e pediu mais investimento e empréstimos para "pequenos e médios empreendedores, cooperativas e grandes empresários".

"A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer... Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego e vamos gerar emprego com as pequenas coisas", disse Lula aos ministros, em trecho da reunião transmitido pela TV Brasil.

Os comentários do presidente seguem a divulgação de dados econômicos e pesquisas recentes que reforçaram a percepção de desaceleração da atividade.

A expectativa de analistas econômicos é que o PIB cresça apenas 0,85% este ano, segundo a mais recente pesquisa Focus do Banco Central. Na semana passada, dados do IBGE mostraram uma queda da economia brasileira de 0,2% no quarto trimestre sobre os três meses anteriores. Em 2022, o PIB cresceu 2,9%.

O presidente também fez elogios a Haddad e à ministra do Planejamento, Simone Tebet, chamando o ex-prefeito de São Paulo de "criativo" e afirmando que confia em ambos para "arrumar" o dinheiro para investimentos.

"A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem", disse Lula. "Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele (Haddad), ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país."

