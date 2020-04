Lula rebate presidente do BC: "Esse maluco sabe o que está acontecendo com o povo? É tempo de guerra"

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista ao economista Eduardo Moreira, criticou a posição do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse nesta quinta-feira que é contra a impressão de dinheiro para combater a crise do coronavírus.

Lula afirmou que o Brasil tem capacidade para ampliar sua base monetária sem sofrer danos e lembrou que é "tempo de guerra". “Vi o presidente do Banco Central ontem dizendo ‘olha, nós não podemos fazer muita coisa, não dá nem para rodar dinheiro novo’, ora, será que esse maluco entende de povo? Será que essa maluco sabe que a demanda tá quase zero nesse país e que, portanto, não vai ter inflação? O Brasil tem condições plenas de alargar sua base monetária sem causar nenhum problema, é apenas inteligência. Não dá para a gente ficar tentando fazer com que o dinheiro que não dava em tempos de normalidade funcione em tempo de guerra”.

O ex-presidente também disse que o mundo precisará repensar a distribuição de riqueza no cenário pós-coronavírus. “A gente só vai poder pensar no Brasil se a gente ganhar essa guerra, e quando a gente ganhar essa guerra nós vamos pensar se a gente vai continuar do jeito que está. O mundo não pode continuar do mesmo jeito e fingir que não aconteceu nada, é preciso que haja uma distribuição melhor da riqueza produzida no planeta Terra, é preciso que a gente redefina o papel do Estado. Muita gente acha que o Estado é corrupto, que o Estado não pode nada, que quem pode é a iniciativa privada.".

Ele ainda defendeu a interrupção de cobranças de contas de água e luz, por exemplo, com o objetivo final de conter a crise sanitária e evitar que a população fique doente. “Somente quem pode produzir dinheiro, somente quem pode fazer dinheiro novo é a União, o estado não pode. Acho que temos que tratar da questão sanitária, para tratar da questão sanitária nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes, para evitar que as pessoas fiquem doentes nós temos que confinar as pessoas, para confinar as pessoas nós precisamos garantir que as pessoas recebam o mínimo necessário para comprar o pão de cada dia e o feijão de cada dia. Tem que abdicar de receber conta de luz, conta de água, para de receber IPTU. É uma guerra que está estabelecida no Brasil e nós precisamos criar um novo jeito comportamental”.

