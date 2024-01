Lula sanciona Lei Orçamentária Anual com um veto

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (22) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 com apenas um veto na destinação de recursos, reduzindo em 5,6 bilhões de reais o valor disponível para emendas de comissões do Congresso.

A informação sobre o veto foi passada pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). O texto final da LOA será publicado na terça-feira no Diário Oficial da União.

O valor das emendas havia sido inflado pelos parlamentares, chegando a 16,6 bilhões de reais, em uma tentativa de recuperar o poder do Congresso na distribuição dos recursos federais. Com o veto do presidente, o orçamento para essas emendas fica em 11 bilhões de reais.

O veto, no entanto, ainda poderá ser derrubado pelo Congresso. "Nós vamos negociar ao máximo para que não seja derrubado", disse Randolfe a jornalistas após participar de reunião no Palácio do Planalto com Lula e ministros na qual a LOA foi sancionada.

Apesar de uma discordância inicial, o governo manteve na LOA o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, valor muito maior que a proposta inicial do governo, que era de menos de 1 bilhão de reais.

"Ficava um pouco impróprio ao presidente vetar, porque o governo mandou uma proposta de fundo de 900 milhões. O Congresso retificou essa proposta nos termos de 5 bilhões... Depois de proposto e votado pelo Congresso ficava impróprio vetar", disse Randolfe.

