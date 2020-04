Lula: se demora tanto tempo pra chegar o dinheiro ao pobre, porque chega tão rápido na mão do banqueiro?

O ex-presidente Lula condenou a postura do governo, que se apressa para socorrer banqueiros e promove uma lentidão na distribuição do auxílio de R$ 600 reais aos trabalhadores autônomos. “Ora, se demora tanto tempo pra chegar o dinheiro na mão do pobre, porque chega tão rápido na mão do banqueiro?” , indaga Lula edit