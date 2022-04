Lula se encontra com fundador da XP Investimentos

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o empresário Guilherme Benchimol, fundador da corretora XP Investimentos. Segundo o site Poder 360, o encontro teria acontecido na quarta-feira (20) em São Paulo.

Em post no Instagram, Benchimol não menciona o encontro com Lula, mas diz que vem se encontrando nos últimos meses com alguns pré-candidatos à Presidência e pretende se reunir com todos eles até o começo da campanha presidencial.

“A agenda é sempre a mesma: como conseguimos ter uma economia estável, juros baixos, inflação controlada e fazer com que os nossos 20 milhões de empreendedores, que empregam mais de 50 milhões de brasileiros, aumentem em quantidade e possam ser cada vez melhores, gerando ainda mais prosperidade para o nosso país”, disse Benchimol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (22), pesquisa encomendada pela XP e realizada pelo instituto Ipespe mostra que Lula mais perto de vencer as eleições presidenciais no primeiro turno e vence Jair Bolsonaro no segundo turno com 20 pontos percentuais de vantagem. Lula (PT) tem 54% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE