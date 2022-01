Lula se reunirá com espanhóis para se aprofundar na "contrarreforma trabalhista"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula se reunirá virtualmente nesta terça-feira (11) com lideranças da Espanha para saber mais sobre a "contrarreforma" trabalhista no país europeu. O encontro, segundo informações da coluna Painel, na Folha de S.Paulo, contará com a presença do ministro espanhol José Luis Escrivá e de Adriana Lastra, vice-secretária do PSOE, partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez.

Também participarão da reunião membros do PT e do PSOE, representantes da Fundação Perseu Abramo e líderes sindicais brasileiros e espanhóis.

"Queremos aprofundar os estudos sobre a reforma da Espanha, debater o tema para compreendê-lo a fundo", diz o ex-ministro Aloizio Mercandante, presidente da Fundação Perseu Abramo.

Mercadante afirma que a ideia é, posteriormente, realizar um seminário público sobre o tema, depois do amadurecimento de estudos que estão sendo realizados pela fundação.

O ex-ministro destaca a importância da reforma espanhola para os entregadores de aplicativo, uma experiência que o PT pretende conhecer melhor. "São trabalhadores sem direitos. Na Espanha, a partir de um acordo entre governo, trabalhadores e empresários, eles conseguiram inclusive ter acesso aos algorítimos desses aplicativos. É uma discussão longa a se fazer, ouvindo todos os setores", diz.

