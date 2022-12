Lula se reunirá com Lara Resende no domingo para tentar convencê-lo a assumir o Planejamento

Apoie o 247

247 – "O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai se reunir com André Lara Resende no domingo (25), dia de Natal, em São Paulo. Já anunciado como titular da Fazenda, Fernando Haddad (PT), vai participar do encontro", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Lara Resende é o nome escolhido por Lula para comandar o Planejamento. Próximo ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o economista endossou o nome de Haddad para a Fazenda. A dupla confia que Lara Resende pode ser convencido a topar a pasta", prossegue a reportagem.

