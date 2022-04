Lula teve encontro com o banqueiro André Esteves na casa de Nelson Jobim

Apoie o 247

247 – "Com agenda mais restritiva para conversas com o mercado financeiro, Lula tem aberto algumas exceções. Entre os nomes com quem o petista se encontrou nos últimos meses está o do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual. A conversa aconteceu no fim do ano passado em São Paulo, na casa de Nelson Jobim, presidente do Conselho de Administração do BTG. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Jobim foi ministro da Defesa de Lula e Dilma", informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no Globo. Ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se reuniu com empresários. Saiba mais:

No jantar com empresários da Faria Lima, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que, se eleito, Lula deverá rever a reforma trabalhista e não será favorável às privatizações. Ela também defendeu uma maior flexibilização do Teto de Gastos para investimentos sociais, segundo relata a jornalista Mônica Scaramuzzo, do Valor.

"Mas o discurso não assustou os presentes, de acordo com um dos convidados, que preferiu não se identificar. Hoffmann argumentou que a reforma trabalhista não diminuiu o desemprego e precisa ter alguns pontos revistos. A presidente do PT também afirmou que não é intenção de Lula congelar os preços da gasolina. Segundo ela, o partido defende 'a suavização do impacto' nos preços do combustível", acrescenta ainda a jornalista.

“Não vemos um Lula vingativo e não acreditamos num mandato revanchista dele. Vemos um Lula mais (Nelson) Mandela”, afirmou um executivo da Faria Lima, que também não se identificou.

Entre os presentes estavam os empresários Abilio Diniz (Carrefour), Candido Pinheiro (Hapvida), Florian Bartunek (Costelattion) e Rafael Furlanetti, da XP.

