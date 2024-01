Lula vai entregar Porto de Itajaí com navio operando

Confirmação é do presidente do Sebrae, Décio Lima, que esteve em reunião com o Lula e o ministro Silvio ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho edit

Especial para o 247 - O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmaram, após encontro com o presidente Lula, que o Porto de Itajaí será entregue com navio operando. Agora, a empresa vencedora da licitação do contrato temporário por dois anos, a Mada Araújo Asset Management, terá concluído as questões burocráticas para a outorga da infraestrutura portuária. A intenção é promover uma reinauguração do Porto de Itajaí, com a presença do presidente Lula, quando também deverá ser lançada a licitação para a concessão do porto, que será mantido público por meio de delegação municipal da autoridade portuária, por 25 anos.

Décio Lima afirmou que esta será a terceira vez que Lula salva o Porto de Itajaí. “O presidente Lula tem uma história com o Porto de Itajaí. No primeiro mandato, ele executou obras estruturantes de recuperação do molhe, aprofundamento do canal e ampliação dos berços de atracação e, também, em 2008, quando aconteceram eventos climáticos que destruíram boa parte da infraestrutura portuária e ele foi novamente recuperado”, disse.

Segundo Décio, que disse ter tido a honra de administrar o porto de Itajaí, após esses acontecimentos, o presidente Lula o transformou em um porto cinco estrelas, com a segunda maior movimentação de produtos de valor agregado do país, exportador de proteínas produzidas em Santa Catarina para todo o mundo. “E agora, pela terceira vez, o presidente Lula salva o Porto de Itajaí, devolvendo a operação portuária à população catarinense. O presidente Lula e o ministro Silvio Costa Filho estão tratando essa questão como prioritária, já que o que aconteceu no governo anterior foi uma irresponsabilidade injustificada. Fizeram licitações fora do prazo, outras sabendo que iriam dar desertas, deixando como herança um prejuízo incalculável para Santa Catarina”, afirmou.

Lula afirmou nas redes sociais: “a reativação do Porto de Itajaí em Santa Catarina está parado por incompetência, com prazos do governo anterior. Começamos o ano trabalhando para termos avanços em todo o país”.

O ministro Silvio Costa Filho disse que o presidente Lula tem compreensão da importância do Porto de Itajaí para a economia da região. “Infelizmente, o governo anterior não deu nenhuma atenção ao Porto de Itajaí e o deixou em total estado de inoperação, prejudicando milhares de empregos. Nosso compromisso é resgatar esse equipamento. No dia 15 de dezembro, assinamos a licitação, depois de validada pela Antaq. A empresa vencedora está concluindo as licenças ambientais, e estamos trabalhando para acelerar essas questões burocráticas para que possamos fazer a outorga e, após o Carnaval, já com navio operando, levar o presidente Lula a Santa Catarina para a reinauguração do porto”, disse.

O ministério dos Portos e Aeroportos trabalha com a previsão do Porto voltar a operar em março com presença do Lula.

