Lula venceu em 8 das 10 cidades que mais perderam empregos no País

247 - Nas dez cidades que mais perderam postos formais de trabalho neste ano de 2022, oito delas deram mais votos ao ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que a Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno

Segundo o levantamento, publicado pela Folha de S. Paulo com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, as quatro cidades que mais perderam empregos até agosto, em números absolutos, estão na região Nordeste e registram saldos negativos de mais de 2.200 postos de trabalho cada uma: Sirinhaém (PE), Capela (SE), São José da Laje (AL) e Rio Formoso (PE).

Em contrapartida, quando considerados as 10 cidades que mais abriram postos de trabalho formais no ano, o atual presidente obteve mais votos do que os demais candidatos em 6: Rio de Janeiro (47%), Brasília (51,6%), Belo Horizonte (46,6%), Curitiba (55,3%), Goiânia (56,1%) e Manaus (53,6%).

Confira:

Fonte: Caged (MPT) e TSE





