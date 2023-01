Lupi toma posse como ministro da Previdência e fala em zerar fila do INSS

Apoie o 247

247 - Carlos Lupi tomou posse nesta terça-feira (3) como ministro da Previdência, na sede da pasta em Brasília. O pedetista prometeu terminar em tempo recorde com a fila do INSS, apontando como solução um mutirão que poderá envolver convênio com governadores e prefeitos.

Ovacionado pela plateia de convidados, Lupi disse que a Previdência não é deficitária e defendeu que "toda a arrecadação destinada à Previdência esteja na Previdência”. “Aposentadoria é dívida da União com trabalhadores, não é prejuízo para os cofres públicos. Vamos trabalhar para resgatar a dignidade de suas aposentadorias", afirmou.

O novo ministro ainda chamou a reforma da Previdência realizada no governo Jair Bolsonaro de “antirreforma” e defendeu discutir uma nova reforma. “Tenho que conversar com os ministros da Fazenda, do Planejamento; mas precisamos cuidar dos atrasos que houve nessa antirreforma”, complementou. “A reforma foi feita só para tirar direitos. Somos uma sociedade que temos que entender que a maioria tem que ser protegida, não a minoria”.

Para a discussão, Lupi propôs a criação de uma comissão quadripartite formada por representantes dos sindicatos patronais, dos empregados, dos aposentados e do governo.



“É primordial um novo relacionamento entre previdência e seguridade social”, disse Lupi.

