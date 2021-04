Magazine Luiza anuncia acordo para aquisição da plataforma Jovem Nerd

Fundada em 2002, a plataforma multimídia Jovem Nerd, voltada para o público nerd e geek do País, tem mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no Youtube e cerca de 3 milhões de seguidores no Twitter e mais de 1,3 milhão no Instagram edit

SÃO PAULO – O Magazine Luiza (MGLU3) comunicou nesta quarta-feira (14) ter fechado acordo para aquisição da plataforma multimídia Jovem Nerd, voltada para o público nerd e geek do país. A companhia não divulgou o valor do negócio.

Fundada em 2002, a plataforma tem mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no Youtube e cerca de 3 milhões de seguidores no Twitter e mais de 1,3 milhão no Instagram. “Fundado em 2002, o Jovem Nerd produz conteúdo sobre diversos temas da cultura nerd, entre eles cinema, séries, games, história e ciência, e que vai ao ar em seus programas NerdCast, NerdOffice, NerdBunker, NerdPlayer e Nerdologia”, destacou a companhia no comunicado.

A varejista informou que o conteúdo produzido pelo Jovem Nerd continuará sendo disponibilizado nos canais atuais e a liberdade editorial será mantida. O conteúdo será integrado ao SuperApp do Magalu.

Com a aquisição, o Magalu informou que “expande ainda mais a sua audiência — que já conta com a CanalTech, o Steal the Look e o próprio Magalu — e aumenta o alcance e relevância do MagaluAds”.

