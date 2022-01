Magazine Luiza e Casas Bahia brigam na Justiça por ‘concorrência desleal’

Ao digitar no buscador os nomes das lojas, o resultado da busca no Google leva aos links da concorrente edit

247 - O Magazine Luiza e a empresa Via - dona das Casas Bahia e Ponto - estão protagonizando uma briga acirrada na Justiça onde se acusam mutuamente de ‘concorrência desleal’. O motivo da disputa judicial são anúncios no Google, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com as empresas, ao digitar no buscador os nomes das lojas, o resultado da busca leva aos links da concorrente. As duas se acusam no Tribunal de Justiça de São Paulo de incluir na lista de palavras ligadas a seu anúncio o nome da outra marca.

Quem primeiro percebeu o ‘erro’ na busca foi o Magazine Luiza. A primeira ação foi movida contra a Via em 25 de novembro do ano passado. A empresa acusa a dona das Casas Bahia de veicular links patrocinados atrelados a buscas pelas palavras "Magazine Luiza" e "Magalu".

Segundo a reportagem, no mesmo dia o Magazine Luiza conseguiu decisão favorável e a 2ª Vara Empresarial de Conflitos de Arbitragem ordenou que a Via parasse de usar as marcas para a divulgação de links patrocinados em um prazo de cinco horas sob multa de R$ 5 milhões em caso de descumprimento.

À Justiça, a Via informou que no dia 1º de dezembro de 2021 entrou com a mesma ação contra o Magazine Luiza acusando-a de usar as marcas Casas Bahia e Ponto Frio, inclusive com erros de digitação, como palavras-chave de links patrocinados no Google e em outras plataformas, como o Bing.

A Via admitiu a prática e disse que este tipo de anúncio "era uma prática comum e tolerada nesse segmento (marketplaces de alto acesso), em linha com a livre iniciativa, ordem econômica, liberdade de escolha do consumidor", mas que a concorrente "alterou a dinâmica de autorregulação" ao processá-la primeiro.

