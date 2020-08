Maia: reunião com Bolsonaro foi sinalização de certeza que país respeitará teto de gastos

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que a reunião com Jair Bolsonaro mostra o alinhamento doa discursos do Executivo e do Legislativo quanto ao teto de gastos. Ainda segundo ele, o Parlamento não tem a intenção de estender o estado de calamidade edit

Maria Carolina Marcello,Reuters - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira que a reunião na véspera com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e lideranças foi uma decisão “acertada”, que passa a mensagem de alinhamento do discurso do Executivo e do Legislativo em respeitar o teto de gastos em 2021.

Maia afirmou que o Parlamento entende sua responsabilidade e não tem a intenção de estender o estado de calamidade, que desobriga o cumprimento da meta fiscal deste ano para o governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) e abriu caminho para gastos com a epidemia de Covid-19.

