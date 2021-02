Maior fundo soberano do mundo retira US$ 2,8 bilhões em investimentos para empresas brasileiras

Em 2019, o fundo soberano da Noruega destinava US$ 9,6 bilhões ao Brasil, dos quais 10% iam para a Petrobras, enquanto em 2020 o valor foi de US$ 6,8 bilhões. No total, em um ano, o fundo diminuiu de 0,9% para 0,6% de seu total para o Brasil edit

247 - O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, reduziu seus investimentos no Brasil no valor de US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 15,4 bilhões), segundo coluna de Jamil Chade, no UOL. Por outro lado, o fundo aumentou os controles sobre questões de direitos humanos e ambientais e fez maiores apostas na Ásia e no setor de tecnologia.

A coluna informou que, em 2019, o fundo destinava US$ 9,6 bilhões ao Brasil, dos quais 10% iam para a Petrobras, enquanto em 2020 o valor foi de US$ 6,8 bilhões. No total, em um ano, o fundo diminuiu de 0,9% para 0,6% de seu total para o Brasil.

O artigo ainda ressalta que mais de 150 empresas brasileiras contam com recursos ou investimentos dos noruegueses, incluindo bancos, empresas aéreas, varejo, transporte e saneamento.

A diminuição ocorre, porém, num momento em que o fundo aumentou 10% em seus ativos, em 2020. Em maio, o fundo retirou investimentos da Vale e da Eletrobras por conta de violações de direitos humanos e a falta de compromisso com a proteção do meio ambiente.

