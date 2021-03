Maior investidor do mundo, diz que não existe risco Lula para os mercados

247 – O megainvestidor Mark Mobius, figura carimbada na imprensa econômica brasileira e o maior do mundo com foco em mercados emergentes, diz que não existe "risco Lula" para os chamados "mercados". "É estranho que o mercado não goste, porque Lula presidiu alguns dos tempos mais felizes do Brasil. Não creio que a volta seja necessariamente ruim para o mercado brasileiro. Acho que ele aprendeu a lição, no que diz respeito a corrupção. Estou surpreso em saber que o mercado não gostou", afirmou, segundo a coluna de Nelson de Sá.

