Mais de vinte embaixadores se reúnem em Pequim para discutir recuperação global

Rádio Internacional da China - A sessão de mesa-redonda dos embaixadores com o tema “Recuperação global em tempos de pós-pandemia: tendências, desafios e respostas” foi realizada nesta segunda-feira (20) em Pequim.

Embaixadores de mais de vinte países e organizações internacionais, tais como da União Europeia, União Africana, França, Itália, Indonésia, Brasil, África do Sul e Nova Zelândia, proferiram discursos no evento, que é um dos sub-fóruns do 8º Fórum sobre a China e a Globalização.

Os diplomatas presentes acreditam que os países e regiões precisam cooperar e ajudar-se mutuamente para promover a recuperação e o desenvolvimento global com base no multilateralismo e globalização.

O embaixador da União Africana na China, Rahamtalla M. Osman, afirmou que, no contexto da pandemia de Covid-19 e da ascensão do unilateralismo e protecionismo, a comunidade internacional necessita pensar, com base nos princípios internacionais, sobre como enfrentar os dilemas e concretizar a coexistência. O diplomata ainda salientou que é preciso promover o progresso conjunto de todos os países baseado na justiça e equidade.

O embaixador da Itália na China, Luca Ferrari, frisou que as nações precisam reforçar a resiliência do desenvolvimento econômico e agregar maiores forças a fim de recuperar suas economias após diferentes tipos de desastres e crises.

