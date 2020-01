Mais pobre levaria nove gerações para atingir renda média do país, diz estudo

247 - O Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório nesta terça-feira (21) apontando que o Brasil ocupa o 60º lugar entre 82 países em um ranking que mede o índice de mobilidade social - o quanto uma pessoa com determinadas condições socioeconômicas tem chances de melhorar essa posição ao longo da vida. No Brasil, um cidadão nascido no patamar mais baixo de renda levaria nove gerações para chegar à renda média do País.

Na Dinamarca, que lidera o ranking de mobilidade, a ascensão social demoraria só duas gerações. Na segund aposição está Noruega, seguida pela Finlândia. A Costa do Marfim está na última colocação.

Na América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai (35º), do Chile (47º) e do Equador (57º). Colômbia (65º), Peru (66º) e Paraguai (69º) vêm atrás.

O Fórum aponta a baixa mobilidade social como "causa e consequência do aumento das desigualdades" e diz que ela prejudica o crescimento econômico e a coesão social.