Mais um ajuste: gás de cozinha fica 5% mais caro a partir desta sexta

Revista Fórum - A Petrobras anunciou um novo aumento no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, a partir desta sexta-feira (2). Com reajuste de 5% para as distribuidoras, o quilo do gás passa a ser vendido a R$ 3,21 e o botijão de 13 quilos, R$ 41,68.

O impacto sentido pelo consumidor, no entanto, pode ser ainda maior. Segundo informações da revista Veja, a Petrobras afirmou que valores podem contar ainda com tributos federais e estaduais, custos para envase pelas distribuidoras, além dos gastos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores.

