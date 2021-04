Mais um financista da Faria Lima faz autocrítica por ter votado em Bolsonaro

“Na ânsia de evitar o PT, muita gente séria acabou votando em Bolsonaro ainda no primeiro turno. Está aí a origem do desastre que vivemos”, disse Ricardo Lacerda, da BR Partners edit

247 – Depois de Luis Stuhlberger , mais um empresário da Faria Lima, o financista Ricardo Lacerda, do banco BR Partners, fez sua autocrítica por ter votado em Jair Bolsonaro. “Na ânsia de evitar o PT, muita gente séria acabou votando em Bolsonaro ainda no primeiro turno. Está aí a origem do desastre que vivemos”, afirmou, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Lacerda critica analistas de mercado e faz acenos ao ex-presidente Lula. “Comprou o discurso liberal do Bolsonaro, ainda que seu comportamento em três décadas de Congresso tenha sido exatamente o oposto”, diz ele. “Se voltar o Lula de 2002, cercado de pessoas competentes, mantendo as alas ideológicas e fisiológicas do PT mais afastadas, abraçando uma agenda de equilíbrio fiscal, podemos ter um cenário benigno”, diz o banqueiro.

